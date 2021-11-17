رانيا فريد شوقي عن ملتقى أولادنا: لازم ندعم أبناءنا ونقف جنبهم

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي على التواجد مساء أمس الثلاثاء، في حفل افتتاح الدورة الخامسة من الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة ملتقى أولادنا ودعم كل من يشاركون فيه وكشفت عن هذا الأمر من خلال تصريحات خاصة.

رانيا فريد شوقي تدعم ملتقى أولادنا

وقالت الفنانة رانيا فريد شوقي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها كانت حريصة للغاية للمشاركة في حفل افتتاح الملتقى «كان لازم أكون موجودة النهارده لأن ملتقى أولادنا حدث مهم جدا».

وتابعت رانيا قائلة «لازم كلنا نقف جنب أولادنا ونخليهم يحسوا إنهم بجد جزء من المجتمع وندعم المواهب الفنية اللى بيتميزوا بيها ونشجعهم على حاجة زي دي لأن حقيقي هيفرق معاهم جدا».

وأكدت الفنانة رانيا فريد أنها تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للملتقى ودعمه لذوى القدرات الخاصة ومواهبهم وتشجيعه لهم دائما.

يذكر أن حفل افتتاح الملتقى الدولى لذوي القدرات الخاصة قد انطلق على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من الجمهور والفنانين والوزراء الذين حرصوا على دعم الملتقى.

وكان من بين الحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وغيرهم.

وشاركت الديفا سميرة سعيد في حفل افتتاح الملتقى من خلال أغنية خاصة قدمتها على خشبة المسرح، مع استعراض خاص بمشاركة عدد من ذوي القدرات الخاصة الذين سعدوا بمشاركتهم لها.

حكاية أم العيال

يذكر أن رانيا فريد شوقي كانت قد قدمت مؤخرا حكاية أم العيال وهي إحدى حكايات مسلسل «زي القمر» وذلك بجانب أحمد وفيق وعدد من الأطفال وحققت نجاحا كبيرا.