مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-1-2022 في محافظات مصر

فرض الله الصلاة على المسلمين وأمرهم بأدائها في أوقاتها المحددة في أحد أركان الإسلام الخمسة، لذا يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة يوميًا، وهو ما تستعرضه الوطن فيما يلي وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للمساحة عبر موقعها الرسمي.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد بعض مواقيت الصلاة للفروض الخمسة فروق طفيفة حيث تشهد بعضها زيادة دقيقة وانخفاض أخرى والتي جاءت على النحو التالي وفقا لما سجلته هيئة المساحة اليوم السبت 29 يناير.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

ويحل موعد أذان الفجر في مدينة القاهرة في تمام الساعة 05:16، ويأتي أذان الظهر في تمام الساعة: 12:07، أما أذان العصر يكون عند الساعة 03:07، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:28، ويحل أذان العشاء يأتي في الساعة: 06:48.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

يحل أذان الفجر في مدينة أسوان عند الساعة 05:06، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة: 12:01، أما أذان العصر يكون الساعة: 03:10، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:32، وأذان العشاء الساعة: 06:48.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

يحل أذان الفجر في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 05:24، وأذان الظهر في الساعة: 12:13، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة: 03:11، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة: 05:32، وأخيرا يأتي أذان العشاء في تمام الساعة: 06:53.

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

يحل ميعاد أذان الفجر في طنطا في تمام الساعة 05:20، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة: 12:09، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة: 03:07، وأذان المغرب في تمام الساعة: 05:28، بينما يكون أذان العشاء عند الساعة: 06:49.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يحل موعد أذان الفجر في محافظة سوهاج في تمام الساعة 05:11، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة: 12:04، أما أذان العصر يكون الساعة: 03:10، ويأتي أذان المغرب عند الساعة 05:31، وأذان العشاء الساعة: 06:49.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواعيد الصلاة في الدول العربية كما يلي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويحل موعد أذان الفجر في مكة المكرمة عند الساعة: 05:40، وأذان الظهر الساعة: 12:34، وأذان العصر عند الساعة: 03:45، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة: 06:09، ويأتي أذان العشاء في تمام الساعة: 07:39.

مواقيت الصلاة في دبي

يحل موعد أذان الفجر في دبي عند الساعة: 05:42، وأذان الظهر يُرفع الساعة: 12:32، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:39، أما أذان المغرب يكون عند الساعة: 06:01، ويرفع أذان العشاء في تمام الساعة: 07:31.