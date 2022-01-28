مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 28-1-2022 في محافظات مصر

يبحث الكثير من المصلين حول العالم عن مواقيت الصلاة لأدائها في أوقاتها المحددة كون بعضها تحدث به تغيرات طفيفة كزيادة دقيقة أو نقصان آخرى عن اليوم السابق لها ولهذا يبحث الكثير عن المواعيد بشكل يومي والتي تعلن عنها الهيئة العامة للمساحة لاتاحتها للجميع.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد بعض مواقيت الصلاة للفروض الخمسة فروق طفيفة حيث تشهد بعضها زيادة دقيقة وانخفاض أخرى والتي جاءت على النحو التالي وفقا لما سجلته هيئة المساحة اليوم الجمعة 28 يناير.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

ويرفع أذان الفجر في مدينة القاهرة في تمام الساعة 05:18، وآذان الظهر يُرفع الساعة: 12:08، أما أذان العصر يكون عند الساعة 03:08، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:29، وأخيرًا أذان العشاء يأتي في الساعة: 06:49.

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

وفي مدينة المنصورة محافظة الدقهلية يرفع أذان الفجر عند الساعة 05:18، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة: 12:07، أما أذان العصر يكون الساعة: 03:05، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:26، وأذان العشاء الساعة: 06:47.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

فيما ويُرفع أذان الفجر في مدينة أسوان عند الساعة 05:06، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة: 12:01، أما أذان العصر يكون الساعة: 03:10، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:32، وأذان العشاء الساعة: 06:48.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

ويستطيع المصليين أداء الفروض الخمسة في محافظة الإسكندرية والتي استقر أذان الفجر بها عند الساعة: 05:24، وأذان الظهر في الساعة: 12:13، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة: 03:11، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة: 05:32، أما أذان العشاء يكون عند الساعة: 06:53.

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

ويستطيع المصلين في طنطا أداء الفجر والتي يرفع الأذان فيها عند الساعة: 05:20، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة: 12:09، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة: 03:07، وأذان المغرب في تمام الساعة: 05:28، بينما يكون أذان العشاء عند الساعة: 06:49.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وجاءت مواقيت الصلاة في الدول العربية مختلفة عن مصر حيث تسبقها بعض الدول أيضًا والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويؤدي المصلين في مكة المكرمة صلاة الفجر في الساعة: 05:40، وأذان الظهر الساعة: 12:33، وأذان العصر عند الساعة: 03:45، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة: 06:08، وأذان العشاء الساعة: 07:38.

مواقيت الصلاة في دبي

أما المصلين في دبي فيمكنهم أداء الصلاة حيث يؤذن لصلاة الفجر عند الساعة: 05:42، وأذان الظهر يُرفع الساعة: 12:32، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:39، أما أذان المغرب يكون عند الساعة: 06:00، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 07:30.

مواقيت الصلاة في الخرطوم

وفي دولة السودان حيث العاصمة الخرطوم يستطيع المصلين أداء صلاة الفجر حيث يرفع للأذان عند تمام الساعة: 04:59، وأذان الظهر عند الساعة: 12:03، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:20، فيما يكون أذان المغرب عند الساعة: 05:46، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 06:58.