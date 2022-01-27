مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-1-2022 في محافظات مصر

تدوين مواقيت الصلاة لمراجعتها على مدار اليوم يحرص عليه الكثيرون حتى لا يقصر في أدائها وتحديدًا صلاة الفجر التي ينهض البعض لأدائها من نومه في ظل حالة الطقس السيئ التي تضرب البلاد، وعليه فإن قطاع عريض من المواطنين في مصر والوطن العربي يبحث عن مواعيد الفروض الخمسة التي تعلن عنها الهيئة العامة للمساحة بشكل يومي.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم

وتشهد بعض مواقيت الصلاة استقرار في المواعيد، فيما تشهد بعضها زيادة دقيقة وانخفاض أخرى، لذا تشهد مواعيد الفروض الخمسة فروقات طفيفة بين كل محافظة وأخرى، التي سجلتها هيئة المساحة اليوم الخميس 27 يناير على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وتزيد أغلب مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة نحو دقيقة إلا أنها تقل في أذان الفجر إذ يرفع الأذان الساعة 05:18، وآذان الظهر يُرفع الساعة: 12:08، أما أذان العصر يكون عند الساعة 03:07، وأذان المغرب يكون عند الساعة: 05:28، وأخيرًا أذان العشاء يأتي في الساعة: 06:48.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أما عن محافظة الإسكندرية، فيستقر أذان الفجر بها عند الساعة: 05:25، وأذان الظهر في الساعة: 12:13، ويرفع أذان العصر في تمام الساعة: 03:10، أما أذان المغرب يُرفع عند الساعة: 05:31، أما أذان العشاء يكون عند الساعة: 06:52.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

فيما ويُرفع أذان الفجر في مدينة أسوان عند الساعة 05:06، وأذان الظهر يكون في تمام الساعة: 12:01، أما أذان العصر يكون الساعة: 03:09، فيما يُرفع أذان المغرب عند الساعة 05:31، وأذان العشاء الساعة: 06:47.

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

ويستطيع المصلين في طنطا أداء الفجر والتي يرفع الأذان فيها عند الساعة: 05:20، فيما يكون أذان الظهر عند الساعة: 12:09، ويأتي أذان العصر في تمام الساعة: 03:07، وأذان المغرب في تمام الساعة: 05:27، بينما يكون أذان العشاء عند الساعة: 06:48.

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وتختلف مواقيت الصلاة في الدول العربية عن مصر حيث تسبقها بعض الدول أيضًا والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في مكة المكرمة

ويمكن للمصلين في مكة المكرمة أن يؤدوا صلا الفجر في الساعة: 05:40، وأذان الظهر الساعة: 12:33، وأذان العصر عند الساعة: 03:44، بينما يأتي أذان المغرب عند الساعة: 06:07، وأذان العشاء الساعة: 07:37.

مواقيت الصلاة في دبي

وفي دبي يكون أذان الفجر عند الساعة: 05:43، وأذان الظهر يُرفع الساعة: 12:32، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:38، أما أذان المغرب يكون عند الساعة: 06:00، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 07:30.

مواقيت الصلاة في الخرطوم

واخيرا استقرت جميع مواقت الصلاة في الخرطوم لتسجل نفس مواعيد أمس الأربعاء، إذ يُرفع أذان الفجر في الخرطوم عند تمام الساعة: 04:59، وأذان الظهر عند الساعة: 12:02، وأذان العصر يُرفع الساعة: 03:19، فيما يكون أذان المغرب عند الساعة: 05:45، وأذان العشاء يُرفع في تمام الساعة: 06:57.