البحوث الفلكية: اقترانات القمر ليست غضبا من الطبيعة أو نهاية للكون

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد عددًا من الاقترانات الفلكية في يومي الثامن والتاسع منه، وستكون الاقترانات بين القمر وكوكب المريخ والقمر وكوكب الزهرة، موضحًا أن الفترة التي سيحدث فيها ظاهرة كسوف الشمس سيكون القمر حاجبًا لجزء كبير من الشمس، ويظهر هذا الجزء من الشمس بجنوب القارة القطبية الجنوبية.

يجب عدم النظر للظواهر الجوية بالعين المجردة

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا المسؤول»، على قناة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي رمضان حبيب، أن تلك الظاهرة لن تحدث في مصر أو أي دولة عربية، ونؤكد للمواطنين أن هذا الحدث «طبيعي جدا ومفيش غضب من الطبيعة ولا نهاية للكون»، مشيرًا إلى أنه يجب عدم النظر للظواهر الجوية بالعين المجردة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض في خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس؛ مما يؤدي إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، محذرا من النظر للشمس في حال الكسوف، داعيًا المواطنين إلى مراقبة الظواهر الفلكية سواء بالنظر أو باستخدام التليسكوبات.

يحذر من النظر للسماء عند كسوف الشمس

وحذر من النظر للسماء عند كسوف الشمس أو مرور أي جسم سماوي أمام الشمس، مشددًا على أن ذلك قد يؤدي لفقدان النظر، لافتًا لوجود أفلام مخصصة يكون وضعها على العين أثناء مشاهدة ظاهرة خسوف القمر.