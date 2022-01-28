حضور جماهيري في الفعاليات الفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

شهدت فعاليات البرنامج الفني على مدار اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 53، حشودا جماهيرية من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية تجاوبت مع المبدعين الذين قدموا العديد من الفقرات الفنية، حيث تضمَّن النشاط مجموعة من العروض الموسيقية لآلات متنوعة منها الكمان، الربابة، العود، القانون، إلى جانب عرض لفرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية تضمَّن عددا من الأعمال الغنائية العربية لمطربي زمن الفن الجميل لاقت استحسان وإعجاب الحضور.

الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتقام الدورة الـ53 من معرض الكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد من أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ«موسوعة مصر القديمة» لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي «ما» و«رؤية».

ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي «شخصية الدورة الحالية» بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف «شخصية الدورة الحالية» مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.