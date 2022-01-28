مسلم: الاعلام شريك في بناء الجمهورية الجديدة.. والمواطن يعرف الحقيقة من الصحفي وليس الفيس بوك

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «DMC» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إنه سعيد بإقامة معرض الكتاب حتى في ظروف كورونا، مضيفا أن البعض يعتقد أن الصحافة مهنة سهلة، مؤكداً أن الـ«فيس بوك» في معظم الأحوال لا يعطي للمواطن العادي الحقيقة مثل الصحفي.

وأضاف «مسلم» خلال كلمته في ندوة تحت عنوان «الإعلام والصحافة والهوية» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53 التي تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل» بحضور الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والإعلامي ألبرت شفيق، وقدمتها الإعلامية منة الشرقاوي، أن الهوية هي مجموعة من الانطباعات تحمل بعض السمات وتتشكل عبر مراحل وروافد متعددة.

«مسلم»: الإعلام قادر على تطوير الأفكار والهوية

وأشار «مسلم»، إلى أن الإعلام أصبح أمامه تحديات عديدة لكن غايته ثابتة، والمتغير هو الوسيلة التي يصل بها المحتوى، مؤكداً أن الإعلام قادر على تطوير الأفكار والهوية في ظل بناء الجمهورية الجديدة: «نحتاج إلى أن يلعب الإعلام دوراً مؤثراً في هذا الجانب».

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن الشعب المصري يحمل سمات مميزة على مستوى الشعوب ومن الضروري للإعلام الجديد التعامل معه، لأن دور الإعلام أن يمنح الجمهور أخبارا حقيقة ويسهم في تثقيفه من خلال المحتوى الذي يعتمد على جهد صناع هذا المحتوى.

«شفيق»: المتلقي أصبح قادراً على التمييز والتحقق

من جانبه قال الإعلامي ألبرت شفيق: «الإعلام الجديد بيقول للقديم دماغكم غلسة»، موضحاً أن المواطن يصله الخبر عبر الهاتف المحمول، لافتاً إلى أنه من الصعب التأثير على الهوية المصرية لأن لها خلطتها الخاصة بها.

وأضاف «شفيق»، أن الإعلام الجديد يقوم بعمل «فلترة» لما يقدمه بعد أن تعرض لكم كبير من أشكال المحتوى «الديجيتال»، مؤكداً أن الخبر الموثق بالصوت والصورة من الطبيعي أن يستقبله المتلقي بنفس الشكل الذي ترسل به إليه.

وأكد أن المتلقي أصبح قادراً على التمييز والتحقق وتحديد ما إذا كانت الرسالة الإعلامية حقيقية أم مشوشة: «المتلقي أصبح أذكى من المُرسل»، مناشداً الإعلاميين بضرورة بذل مزيد من الجهد لتأكيد أهمية الرسائل المرسلة من الإعلام.

«هويدا»: لا يمكن اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي وسائل إعلامية

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، إن هناك فئات ترتبط بالإعلام التقليدي وأخرى بالإعلام الرقمي، ولا يمكن اعتبار مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل إعلامية، لأنها تتم بدون توثيق كما يقوم به الإعلام.

وأكدت عميدة كلية الإعلام، أن الإعلام دوره توصيل بعض الأفكار الجديدة المواكبة للتحديث والتنمية، لذا من الضروري أن تتكاتف جميع الوسائل والأجهزة بهدف تغيير الثقافة السائدة لتقديم رسالته.