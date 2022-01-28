حسام موافي للمتهمين بقضية بسنت ضحية الابتزاز: «إخص عليكم انتم مش رجالة»

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن كل ابن آدم خطاء، والجميع يطمعون أن يعاملهم الله بالفضل وليس بالعدل، متابعًا أنه «إذا حاسب الله المخلوق بالعدل لن يدخله الجنة لكننا نطمع في فضله سبحانه وتعالى».

إذا حاسب الله المخلوق بالعدل لن يدخله الجنة

وأوضح حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، أنه «علينا معاملة الآخرين بالفضل مثلما نريد أن يعاملنا الله به، أما إذا أراد أن يعامل المرء بالعدل عليه أن يتعامل مع الناس بالعدل، لكن أعتقد إذا عامل الله الخلق بالعدل لن ينجو أحد منهم»، مستشهدا بالآية الكريمة «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

ووجّه رسالة قاسية للمتهمين في قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز، قائلاً إن شابين يسكنان في نفس الحي قاما بفركة صور لجارتهما وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا: «أين الرجولة والمبادئ التي تربينا عليها، زمان ماكانش حد يقدر يعاكس بنت لأنه كان هيتدبح من أهل الحتة».

أقسم بالله العظيم لو أنا القاضي هاديهم إعدام

وتابع أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني «أقسم بالله العظيم لو أنا القاضي، أعطي الاثنين إعدام، اخترعوا لنا مادة في القانون تجيز إعدام الشابين دول لأنهم مايستحقوش الحياة.. فين رجولتك والجدعنة اللي اتربيت عليها».

وأردف حسام موافي: «هناك فرق كبير بين الرجل والأنثى، والرجل صفة، لكن انتم مش رجالة، وحسبي الله ونعم الوكيل في المتسببين بوفاة بسنت خالد.. روح أزهقت بلا ذنب، ليه كدا إيه اللي كسبتوه، إخص عليكم».

وبيّن أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن السيدة عائشة بنت أبو بكر الصديق، وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، قيل عنها ما قيل من المشركين، لكن جاء قول الله سبحانه وتعالى منصفاً إذ قال في كتابه العزيز «إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ۚ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ».

واستطرد حسام موافي أن الآية الكريمة نزلت من أجل تلك القضايا، مردفًا: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. الفنان اللي طالع يدبح ويزني ويعمل اللي هو عايزه وفاكر إن ماحدش بيقلده.. دا أنت هتاخد ذنوب الدنيا من كل واحد قلدك من غير ما تدري».