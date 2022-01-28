انتهاء تدريب 70 ألف موظف منتقلين لـ«العاصمة الإدارية»

أكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه يجرى حالياً العمل على تدريب وتأهيل ورفع كفاءة موظفى الجهاز الإدارى للدولة، خاصة المنتقلين للعاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من تدريب نحو 70 ألف موظف، منهم 30 ألفاً و665 موظفاً تم تدريبهم فى إطار برنامج «أساسيات»، من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب تدريب 32 ألفاً و352 موظفاً فى إطار حزمة برامج الجدارات، مثل: إدارة الوقت، واتخاذ القرار، وإدارة الضغوط، وتحمل المسئولية، والثبات الانفعالى.

وأوضح أنه تم البدء فى التدريب على حزم البرامج التخصصية التى تنفذ مع الجهات المعنية، حيث تم تدريب 5 آلاف و632 موظفاً على عدة برامج تخصصية منها الشئون المالية، والتعاقدات الحكومية، ويتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، وبرامج التخطيط الاستراتيجى، وإدارة المشروعات والمتابعة والتقييم.

ومن جهة أخرى، أعلن أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان، عن أنه تم عقد البرنامج التدريبى الثالث فى جودة الأعمال، للمشاركين من الوحدات الفرعية لوحدة المدن المستدامة برئاسة الهيئة والوحدات الفرعية بأجهزة المدن، موضحاً أن البرنامج تقوم به الإدارة العامة للجودة بالهيئة ذاتياً، بمعرفة العاملين بها، من أجل إعداد كوادر مدربين ومحاضرين كل فى تخصصه، للاكتفاء الذاتى بموظفى الهيئة والأجهزة المتميزين لإقامة الدورات التدريبية اللازمة.