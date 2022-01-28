وكيل دفاع النواب: أحداث يناير 2011 شاركت فيها أجهزة دول تكن العداء لمصر

قال اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنَّ ما حدث في 25 يناير 2011، لم يكن مجرد صدفة، ولكنه كان مقدمات اشتركت فيه أجهزة دول تكن العداء لمصر بشكل غير عادي، واختيار التوقيت بمساعدة أشخاص ليس لها وطن أو دين وهم جماعة الإخوان الإرهابية.

مصر مستهدفة طوال الوقت والرهان على وعي الشعب

وأضاف «المصري»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «EXTRA NEWS»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، اليوم الجمعة، أن الجميع اعتاد من الإخوان أنهم يفتعلون حدثا ويتصدرون المشهد ويروجوه للناس ويستغلون بعض ظروف البسطاء، «أنا عايشتهم سنين وكنت في قلب الحدث».

وأشار إلى أن سبب اختيار مصر في ما يسمى بـ«الربيع العربي» لأنها عمود الخيمة العربية، فإذا سقطت سقط ما حولها، لذلك مصر مستهدفة بشكل كبير، لافتا إلى أنه يقتبس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مراهنته على وعي الشعب المصري.

وأوضح أن أعمال الفوضى والخراب في 2011 استهدفت حرق أقسام الشرطة ومديريات الأمن، للحيلولة دون تصدي الأمن لأعمال الفوضى، إذ جرى استخدام أسلحة غير موجودة ودخلت بالبلاد بسرعة غير عادية.

ولفت إلى أنه عندما شعر الشعب المصري بوجود خطر حقيقي، لذلك حدث التحام بين الشعب والشرطة في ميدان التحرير وبدأ حينها الأمن يعود في الشارع.

خبير: الربيع العربي أحدث صدمة اقتصادية

من جانبه قال الدكتور محمد شادي الخبير الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ تسمية الربيع العربي بهذا الاسم يشابه ما يسمى بالثورات الملونة، وهي الثورات التي حدثت في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وأضاف «شادي» خلال لقاء بنفس البرنامج، أن الربيع العربي أحدث صدمة في الاقتصاد، والمواطنين عندما قرروا النزول الشارع لإحداث هذه الصدمة، كانوا يرفعون مطلبين اقتصاديين، هاذين المطلبين كانا العامل المشترك في الدول العربية التي حدثت بها هذه الصدمة، وهما العيش والعدالة الاجتماعية.