رامز وليلى ودنيا وإيمي سمير غانم يضعون بصمتهم في جدار المشاهير بالبوليفارد

نشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا لعدد من نجوم الفن وهم يضعون بصمتهم على جدار المشاهير في البوليفارد.

ونشر آل الشيخ صورا لرامز جلال والفنانة ليلى علوي والمخرج شريف عرفة والمخرج مروان حامد والفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي وكريم محمود عبد العزيز وهم يضعون بصمتهم على جدار المشاهير.

وأقيم مساء الخميس حفل توزيع جوائز joy awards وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي بوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نسختها الثانية بالتعاون بين الهيئة العامة للترفيه السعودية ومجموعة MBC ووسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وشهدت الفعاليات الظهور الأول للفنانة إيمي سمير غانم في مناسبة رسمية بعد وفاة والديها، فضلا عن ظهورها مع حسن الرداد بعد شائعات انفصالهما.

كما شهدت الفعاليات تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم الراحلان سمير غانم و دلال عبدالعزيز اللذان رحلا عن عالمنا العام الماضي، متأثرين بمضاعفات فيروس كورونا.

وقد صعد لتسلم التكريم ابنتاهما إيمي ودنيا سمير غانم، حيث غلبهما البكاء أثناء تسلمهما التكريم ولم تستطع أي منهم الحديث أكثر من الشكر للمستشار تركي آل شيخ على التكريم.

رامي رضوان يشكر تركي آل شيخ

وحرص الإعلامي رامي رضوان على توجيه الشكر للمستشار تركي الشيخ على حسن استقبالهم، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نهنئكم وهيئة الترفيه والمملكة العربية السعودية وأهلها الكرام على هذا الحفل المتميز وكل التطوير الكبير الذي تشهده المملكة على كل المستويات، أدام الله الأخوة والاحترام والتعاون بين مصر والسعودية وأبنائهما دائما».