دنيا ورامي رضوان يشكران تركي آل شيخ على تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز

قدمت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر للمستشار تركي آل الشيخ بعد تكريم اسم الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز خلال فعاليات حفل joy awards.

دنيا سمير غانم تشكر تركي آل الشيخ

ونشرت دنيا سمير غانم صورة تجمعها بزوجها الإعلامي رامي رضوان وشقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد والمستشار تركي آل شيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعلقت على تلك الصورة قائلة: «شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ على كم الحب والتقدير الذي لمسناه منكم لعائلتنا ولأهلي الغاليين وتقديرك لتاريخهم الفني الكبير وحرصك على تكريمهم في حفل joy awards المتميز».

رامي رضوان يهنئ هيئة الترفيه بالسعودية على حفل joyawards

كما شارك الإعلامي رامي رضوان نفس الصورة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «نهنئكم وهيئة الترفية والمملكة العربية السعودية وأهلها الكرام على هذا الحفل المتميز وكل التطوير الكبير الذي تشهده المملكة على كل المستويات، أدام الله الأخوة والاحترام والتعاون بين مصر والسعودية وأبنائهما دائما».

إيمي سمير غانم برفقة حسن الرداد في joy awards

وأقيم مساء أمس الخميس حفل توزيع جوائز joy awards وذلك على خشبة مسرح بكر الشدي بوليفارد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نسختها الثانية وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، وشهدت الفعاليات الظهور الأول للفنانة إيمي سمير غانم في مناسبة رسمية بعد وفاة والديها، فضلا عن ظهورها مع حسن الرداد بعد شائعات انفصالهما.

تكريم نجوم الفن في حفل joy awards

كما شهدت الفعاليات أيضًا تكريم عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان محمد هنيدي، كارمن بصيص، رامز جلال، سلمان خان، زينة عماد، ماجد المهندس، أصالة، وغيرهم من النجوم.