عبدالغفار: نعاني من إقناع المصريين بالتطعيم وننادي عليهم بالميكروفونات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة، إن الوزارة لقحت 37 مليونا و146 ألفًا بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، و25 مليونا و675 ألفا بالجرعة الثانية، وهذا يحقق نسبة 61% من المستهدفين بالجرعة الأولى، و42.5% من المستهدفين بالجرعة الثانية، وهم 60 مليون نسمة.

استهداف تطعيم نسبة 70% من المواطنين

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء الجمعة، أن الدولة تستهدف تطعيم 70% من الفئات المستهدفة بحلول 1 يونيو المقبل، والمهم في الأمر أن العالم أصبح يضع مصر في مرتبة الدول التي لديها نسب تطعيم آمنة أو مرتفعة، لكن ما زلنا نعاني من إقناع الجمهور المصري بالتطعيم.

توفير 136 مليون جرعة

وتابع القائم بأعمال وزارة الصحة: «لما يكون عندنا 136 مليون جرعة وعندنا 72 مليون جرعة في إيدينا وعايزين نطعم بيهم الناس، في وقت الناس كلها بتقول عشان تحمي نفسك من الإصابة لازم تتطعم، ومع ذلك بنروح بميكروفونات في القرى وبعد صلاة الجمعة في الريف عشان نقنع الناس كلها، وما زلنا نعاني من إن الناس بتروح تاخد الجرعة الأولى وبعض الناس مخدتش الجرعة الأولى حتى الآن، وحتى الجرعة الثالثة والتنشيطية وصلنا فقط لتطعيم 612 ألفا، رغم أن العالم أثبت أنها جرعة مهمة جدًا للكبار وذوي الأمراض المزمنة».

توفير الاختبار السريع

ولفت إلى أن الاختبار السريع «الرابيد تيست» موجود وهو دقيق إلى حد كبير، ورخيص الثمن، موضحًا أنهم يسعون إلى توفيره في الصيدليات بشكل كبير وأسعار رخيصة الثمن تسهيلا على المواطنين؛ لاكتشاف الإصابات وهذا يخفف من الضغط على مستشفيات وزارة الصحة.