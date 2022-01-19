رئيس «تجارب لقاح كوفي فاكس» يطلب 50 متطوعا: التطعيم شبه قرصة الناموسة

قال الدكتور أسامة عزمي، رئيس فريق التجارب السريرية للقاح كوفي فاكس المصري، إنّ الفريق بحاجة إلى 50 متطوعا لإجراء التجارب السريرية للقاح المصري، شرط أن يكون الشخص المتطوع للتطعيم سليم 100%، وألا يكون أُصيب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» من قبل، وضمن فئة عمرية محددة من 20 لـ50 عامًا، ولم يتلق أي لقاح مضاد للفيروس.

أبرز المشكلات التي تواجه القائمين على اللقاح المصري

وأضاف عزمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنّ أبرز المشكلات التي تواجه الفريق حتى الآن، أنّ المتطوعين أًصيبوا بالفيروس دون علمهم، موضحًا في الوقت ذاته أنّ كل الفحوصات قبل المتطوع مجانية، فضلًا عن أنّ الفاكسين المصري ليس له أعراض طويلة أو قصيرة المدى حتى الآن: «كل اللي أخد اللقاح من المتطوعين في التجارب الإكلينيكية، محسش بأي عرض غير وخز الإبرة».

اللقاح المصري لا يؤثر على وظائف الكبد أو أعضاء الجسم

وأوضح رئيس فريق التجارب السريرية للقاح كوفي فاكس المصري، أنّ ما يشعر به متلقي لقاح كوفي فاكس، هو بالضبط ما يحدث حال تعرض الشخص لـ«قرص ناموسة أو حشرة»، سواء احمرار أو حكّة، مؤكدا أنّ اللقاح المصري لا يؤثر على أي وظائف بالكبد أو أي من أعضاء بالجسم، ويجب أن يكون الشخص لا يعاني من أي مرض مزمن ولم يحصل على أدوية كورتيزون، وهناك صعوبة بالغة في إيجاد هؤلاء الأشخاص.

على المواطنين مساعدتنا لخروج اللقاح المصري إلى النور

وطالب الدكتور أسامة عزمي، المواطنين، بمساعدتنا لخروج اللقاح المصري إلى النور بشكل أسرع: «نوجه الدعوة لكل شخص للتطوع للحصول على اللقاح المصرى لمساعدتنا في ظهور اللقاح إلى النور سريعا بعد الانتهاء منه، كي تكون مصر قادرة على إنتاج اللقاحات حال ظهور أي أمراض أخرى في المستقبل».