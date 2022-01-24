متحدث الصحة: مصر تستقبل أول شحنة من عقار «إيفوشيلد» غدا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة والسكان، إنه يجرى العمل على إصدار تحديث بروتوكول علاج كورونا في مصر، عقب وصول عقار «إيفوشليد» من إنتاج شركة أسترازينيكا، التي تستخدم لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ويعانون من ضعف مناعة شديد، إذ أثبتت التجارب والدراسات أن هذا العقار له فعالية ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى أدوية «مولنوبريفير» والتي تنتج من قبل شركات أدوية محلية.

تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة

وأضاف حسني خلال تصريحات إعلامية، أن تحديث بروتوكول علاج كورونا يرتبط بفعالية الأدوية، وليس ظهور المتحورات التي طرأت على الفيروس خلال الفترة الماضية، موضحا أن تحديث بروتوكول علاج كورونا للمرة السابعة لإدراج مجموعة من الأدوية التي أثبت فعاليتها ضد كورونا مثل أدوية «باكسلوفيد- مولنوبريفير».

وصول أول شحنة من باكسلوفيد غدا

وفي سياق متصل، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي الرسمي لوزارة الصحة، أنه جرى التأكد من وصول أول شحنة من عقار «إيفوشيلد»، غدًا بمطار القاهرة، إذ تحتوي الشحنة على 50 ألف جرعة، وفقا للكمية التي جرى التعاقد عليها.

سبب ارتفاع الإصابات مؤخرا

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا كبيرًا في عدد الإصابات بمتحور أوميكرون، والذي أصبح سائدا، إذ يشكل الإصابات اليومية التي ترصد في العالم بشكل عام.

أهيمة الالتزام بالتدابير الوقائية

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي تقلل من فرص العدوى بالإصابة، والتي تتمثل في «التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة- غسل اليدين بالماء والصابون- ارتداء الكمامة- عدم غلق النوافذ»، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على اللقاح وخاصة الجرعة التنشيطية.