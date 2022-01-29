نيابة طنطا تأمر بإنهاء تصاريح دفن شاب دهسته سيارة مجهولة بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة بإنهاء تصاريح اجراءات دفن الشاب أحمد العجيزي، ضحية واقعة دهس سيارة مجهولة حال سيره أمام مسجد السلام بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة.

النيابة العامة تحقق في واقعة دهس شاب بشوارع المحلة

وشدد المحامي العام في تعليماته إلى مساعديه،على أهمية الدفع بفريق من خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط مسجد السلام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تكثف الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره عقب دهسه بواسطة سيارة ملاكي مجهولة الهوية، لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

جهود أمنية لضبط المتهم في واقعة دهس سيارة لشاب

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس شاب في العقد الثالث من عمره بواسطة سيارة ملاكي مجهولة هوية قائدها أمام مسجد السلام بقرية محلة ابوعلي بدائرة مركز المحلة.

كما باشرت القيادات الأمنية بمديرية أمن الغربية مهام عملها تحت قيادة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية في مكان الحادث.

أمن الغربية يفحص موقع الحادث ويكشف تفاصيل وفاة الشاب

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رئيس مباحث مركز شرطة المحلة حينما انتقل إلى موقع الحادث وفاة الشاب أحمد العجيزي، 27 سنة، مقيم بذات القرية المشار إليها وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وأفادت التقارير الصحية الأولية بوفاة الشاب نتيجة نزيف داخلي بالمخ وكسر بالجمجمة وتسبب في وفاته على أبواب مستشفى المحلة العام.

تقارير صحية: وفاة الشاب نتيجة نزيف داخلي بالمخ

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت إنهاء إجراءات وتصاريح دفن جثة الشاب الضحية.