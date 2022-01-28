أهالي المحلة يشيعون جثمان «جابر خضر» شهيد الغدر في جنازة شعبية

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عصر اليوم مشاركة الآلاف من الأسر والعائلات في مراسم تشييع جثمان شهيد الغدر الشاب «جابر عاطف خضر» نجل مدرب نادي بلدية المحلة، عقب أداء صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد عبد الحي خليل باشا المسجد الكبير وسط أجواء من الحزن وفي مشهد جنائزي مهيب حتى مثواه الأخير ودفنه بمقابر الأسرة بمقابر سيدي خلف بوسط المدينة العمالية.

وكانت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية قد نجحت في ضبط 4 متهمين في واقعة قتل شاب في العقد الثاني من عمره طعنا علي أيدي مجموعة من شباب بلطجية يستقلون دراجه نارية بعد أن سحلوه بقصد سرقته، ونقلته الإسعاف إلى طوارىء مستشفى المحلة العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ودفن بمقابر أسرته.

ضبط المتهمين في واقعة قتل شاب وسحله بشوارع المحلة

وأفادت مصادر أمنية أن ضباط المباحث نجحوا في تحديد هوية المتهمين بعد تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة لتلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد خالد عامر مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بمقتل الشاب «جابر عاطف خضر» 18 سنة، مصابا بطعنات بأداة حادة في امتداد شارع شكر القوتلي بعدما استوقفه مجموعه من البلطجية بقصد السطو عليه وسرقه متعلقاته.

أسرة شاب تودعه في جنازة شعبية

ومع تواجد أسرته وجيرانه لوادعه في جنازة شعبية مهيبة إلى مثواه الأخير، تحركت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على أخر تطوراته.