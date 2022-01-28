طقس البحيرة اليوم: أشعة الشمس ساطعة والعظمي 16 درجة مئوية

تشهد محافظة البحيرة اليوم طقسا معتدلا نسيبا مع سطوع لأشعة الشمس على مختلف المدن والمراكز، حيث شهدت المحافظة على مدار الأيام الماضية انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وموجة من الأمطار الغزيرة التي ضربت المدن بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي شهدتها عددا من المحافظات طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

توقع الأرصاد الجوية للطقس

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة، طقسا باردا نهاراً، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً يشهد شبورة مائية صباحاً على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلاً عن فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في البحيرة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 - 2.5 متر، والرياح السطحية، شمالية غربية، جنوبية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 16 درجة مئوية وبلغت الصغرى 8 درجات مئوية.

طقس البحيرة أمس

وكانت قد شهدت البحيرة أمس سقوط أمطار غزيرة على مختلف المدن والمراكز وزادت حدتها على المدن الساحلية «ادكو، رشيد، المحمودية» ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى لرفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما وجه المحافظ بعقد غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل الوحدات المحلية، مشددا على ضرورة صيانة أسلاك الكهرباء وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية المثبتة في الشوارع والميادين، تحسباً لوقوع الحوادث، ومراجعة المعديات النهرية والمنازل الأيلة للسقوط بمختلف المدن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.