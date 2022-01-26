مفتي الجمهورية ينعى ياسر رزق: شارك في بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الكاتبَ الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق.

المفتي: الراحل شارك في مواجهة الفكر المتطرف

وقال المفتي في بيان عنه، إنّ الفقيد كان مثالًا للإعلامي الحق الذي يشارك في بناء الوعي وكشف الحقائق ومواجهة الفكر المتطرف، وتربى على يديه العشرات من الصحفيين والإعلاميين المتميزين الذين يسهمون بدورهم الإيجابي في الإنارة ونفع البلاد والعباد.

ووجّه فضيلة المفتي، خالص العزاء إلى أسرة الراحل ومحبيه، داعيًا الله أن يتقبله في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية عن عمر ناهز 57 عاما.

وولد ياسر رزق في محافظة الإسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الإعلام وتخرج فيها عام 1986، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية لمدة 30 عامًا، منذ كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام.

وتنقل ياسر رزق بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى 2005، وترأس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون عام 2005.