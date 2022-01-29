الرئيس الأمريكي: إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده سترسل قريبا قوات إلى أوروبا الشرقية. وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد، أمس الجمعة، التزام بلاده مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالرد على أي غزو روسي لـ أوكرانيا.

وقال أوستن، في مؤتمر صحفي بالعاصمة «واشنطن»، إن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم روسي.

كانت الرئاسة الأمريكية البيت الأبيض، أكدت في وقت سابق، الرغبة في أن تنجح الدبلوماسية لحل الأزمة، مشيرة إلى أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة المعقولة لحل هذه الأزمة.

وأضاف أوستن، أنه يمكن لـ موسكو، الاختيار ما بين التصعيد أو الحوار، وأشار وزير الدفاع الامريكي، إلى أن روسيا تواصل تعزيز قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

مسؤولان أمريكيان: اندلاع نزاع بين موسكو وكييف ليس أمراً حتمياً

وأكد وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس الأركان الأمريكيان، الجنرال مارك ميلي، أمس الجمعة، أن اندلاع نزاع بين موسكو وكييف ليس أمراً حتمياً، ولكن إذا حصل فإن كلفته البشرية ستكون مروعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وحذر المسؤولان الأمريكيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، من أن موسكو حشدت على حدودها مع أوكرانيا ما يكفي من القوات لاجتياح جارتها الموالية للغرب.

من جانبها، أعلنت كارين دونفريد مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الاجتماع المرتقب بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي، قد يعقد الأسبوع المقبل، فيما أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديمتري بيسكوف، أن التوقيت الدقيق للاتصال الجديد بين الوزيرين لم يتحدد بعد.

لندن تحث بوتين على التراجع

من جانبه، قالت السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن الأخير، ينوي إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، لحثه على بدء حوار دبلوماسي حول أوكرانيا.

وأضافت السكرتيرة الصحفية، أن جونسون، عازم على تكثيف جهود لندن الدبلوماسية وزيادة العمل لتجنب إراقة الدماء في أوروبا، فيما أشار مصدر مطلع في الحكومة البريطانية إلى أن جونسون يعتزم زيارة المنطقة في الأيام المقبلة.

وفي سياق متصل، قال مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يستعد للإجراءات التي قد تتخذها موسكو ردا على عقوبات أوروبا المحتملة على خلفية أوكرانيا.

بدورها، أشارت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إلى أن المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون، تعتزم إجراء مفاوضات مع أذربيجان في فبراير المقبل لبحث إمكانية زيادة توريدات الغاز للاتحاد الأوروبي.