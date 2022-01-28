أكرم حسني: لا أجرؤ على السخرية من المديح النبوي.. وأسجل أغنية مع منير حاليا

أكد الفنان أكرم حسني، أن هناك «كيميا» بينه وبين الفنان أحمد فهمي، وأنهم يحبا العمل سويا، لافتًا إلى أنه كان هناك مشروع لتقديم الجزء الثاني من فيلم «البدلة»، نافيًا ما تردد عن استخدامه لحن أغنية دينية شهيرة في مسلسل الوصية، مؤكدًا أنه تواصل مع الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، وأكد له أنه لا يتجرأ على أن يسخر أو يحاكي المديح النبوي، وأنه لا يوجد فنان يتجرأ على ذلك، معتبرًا أن ذلك من المقدسات، لكنه حاكي نوع غنائي، وهو الابتهالات، مشددًا أنه لا يجرؤ على السخرية من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأوضح حسني، خلال لقائه مع المذيعة أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أن الانشاد غناء على مقام معين، وطريقة معينة، وأنه حاكى ذلك في إطار كوميدي، مؤكدًا أنه لم تحدث مشكلة بسبب ذلك.

أتمنى تقديم أدوارا مختلفة

وأشار حسني، أنه يتمنى تقديم أدوار مختلفة عن الأدوار الكوميدية، ويتمنى تقديم جميع الأدوار، لافتًا إلى أنه حارب مع المنتجين، للخروج من شخصية سيد أبو حفيظة للتمثيل، وأنه ينوي تقديم دور مختلف خلال الفترة المقبلة.

ونفى حسني، ما تردد عن استغلاله ورشة الكتابة التي كانت معه في برنامج «أبوحفيظة»، مؤكدًا أن دورهم كان كتابة البرنامج، لافتًا إلى أن عدد كبير منهم أصبح من المشاهير الآن، مثل الممثل عمرو وهبة.

حقيقة غضب محمد منير منه

ونفى أكرم حسني أيضًا، وجود خلاف بينه وبين المطرب محمد منير، بسبب سخريته من أغنية «بلاد طيبة»، مؤكدًا أنه يسجل معه أغنية في الفترة الحالية، من كلماته وألحانه، لافتًا إلى أن منير اتصل به بعد هجوم كاتب الأغنية عليه، مشيرًا إلى أن منير أثنى على الأغنية، وطلب منه عدم الالتفات إلى من يهاجمه، مؤكدًا أنه طلب منه تأليف أغنية على «تيمة» نوبية.