الحكومة الأمريكية ترسل مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون دولار

تعتزم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية دعم القوات اللبنانية المسلحة بتخصيص مبلغ 67 مليون دولار كجزء من المساعدات العسكرية للجيش اللبناني في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة وحالة من الانهيار المالي.

وكشفت الحكومة الأمريكية، في بيان لها، عن خطاب أرسل إلى الهيئة التشريعية قالت فيه إنها تعتزم إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات لدعم الجيش اللبناني ولدعم أفراده التي تصارع انهيارا ماليا بحسب وكالة روتيرز.

تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي

وقالت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها إن وزارة الخارجية الأمريكية والكونجرس اعتزما على تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل دعم سبل العيش لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي وكذلك الاضطراب الاجتماعي.

وفي هذا السياق وصفت الإدارة الأمريكية في بيان لها بعد منحها القوات المسلحة اللبنانية 67 مليون دولار دور إيران بـ«الفرقعة الإعلامية»، وحث البيان الذي بعث على دعم سبل العيش لأفراد الجيش اللبناني سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار.

67 مليون دولار أمريكي

وحرصت حكومة الولايات المتحدة الامريكية على دعم قوات الجيش اللبناني في شهر أكتوبر الماضي بقيمة 67 مليون دولار أمريكي، حسبما أعلنت عنه حينها فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي وقالت إن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا قدره 67 مليون دولار للجيش اللبناني.

ويشهد الاقتصاد اللبناني حالة من الانهيار عمقته حادثة انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من عام 2020 وتفشي فيروس كورونا قبلها و الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ن أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر بعد حالة الإنهيار التي شهدتها الليرة اللبنانية بأكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية بأكثر من 700%.