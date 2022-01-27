الدولار يرتفع مع قرب تحريك أسعار الفائدة الأمريكية

سجل مؤشر الدولار الأمريكي صعودا، صباح اليوم الخميس، ليتم تداوله عند مستوى 96.84 نقطة بزيادة 0.45%، مدفوعا بتفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد الأمريكي خلال 2022، والتي في رفع الفائدة على العملة الأمريكية في مارس المقبل، وذلك عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

«باول»: تداعيات سلبية لأوميكرون على الاقتصاد الأمريكي.. ولكن

أقر «باول»، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، بالتداعيات السلبية للمتحور الجديد أوميكرون على الاقتصاد الأمريكي، مشيرا إلى تأثر معدلات النمو مع تفاؤله بقرب انتهاء آثار تلك الجائحة، رغم حالة عدم اليقين التي لا تزال مسيطرة على الأسواق.

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وأكد على قوة سوق العمل بالولايات المتحدة، إذ تراجعت معدلات البطالة في الآونة الأخيرة إلى 3.9%، مع استمرار تحفظه بالنسبة لمستويات التضخم.

الاحتياطي الفيدرالي يتبني سياسة نقدية أكثر تشددا

كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن ابتعاد المجلس عن سياسته النقدية شديدة التيسير، معلنا عن رفعه لـ سعر الفائدة في مارس المقبل، ولكنه لن يفصح عن التفاصيل إلا في حينها، بجانب إنهاء «برنامج شراء السندات».

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واستعرض اختلاف الظروف والأوضاع الاقتصادية لهذا العام، مرجحا استمرار معدلات التضخم في الزيادة، ليستمر رفع الأجور، وكذلك معاناة الذين يعيشون بلا مأوى ولا يجدون كفايتهم من الغذاء، مؤكدا على اهتمام «الاحتياطي الفيدرالي» والتزامه بالحفاظ على مستويات الأسعار مستقرة، وكذلك منع وتيرة التضخم من التسارع، والعمل على التوظيف الكامل.

أداء متراجع للدولار على مدار الأسبوع الماضي

وبحسب النشرة الأسبوعية للأسواق العالمية، الصادرة عن البنك المركزي، فقد سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعا، في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع للعملات الأخرى، التي عزز من أدائها الأداء السلبي للعملة الأمريكية، والذي انكمش بنسبة 0.58%، بخسارة تعد الأكبر على مدار 6 أسابيع وقتها.