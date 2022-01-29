أكرم حسني يكشف عن موقف رفض فيه التصوير مع معجب.. «والده كلمة السر»

أكد الفنان أكرم حسني أنهم عرضوا عليه حفلا غنائيا في الساحل، مشيرا إلى أنه رفض لأنه لم يكن لديه رصيد من الأغاني، مضيفا: «جالي حفلة في الساحل وقولت إن أنا في المرحلة دي مش هعمل كده عشان أنا معنديش رصيد من الأغاني يسمح لي إني أعمل حفلة، وأنا أبقى خايف لو بدعي إني مطرب لكن أنا مؤدي».

حسني: أسمع حمو بيكا وعبدالحليم حافظ

وأوضح حسني، خلال لقائه مع المذيعة أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» أنه يسمع كل الألوان الغنائية ومنها المهرجانات والراب والاغاني القديمة، وأنه يسمع عبدالحليم حافظ وأم كلثوم وحمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان، مؤكدًا أنه يقصد أن ينوع في الأغاني التي يسمعها.

رفض التقاط صور مع أحد المعجبين

وكشف أكرم حسني عن المرة الوحيدة التي رفض فيها التصوير مع أحد المعجبين: «المرة الوحيدة في حياتي اللي اعتذرت فيها إني أتصور مع حد كنت في المستشفى مع أبويا وكان في مراحل مرضه الأخيرة وكان لازم يبقى فيه اللي سانده وهو ماشي وأنا كنت ساند أبويا وماشي معاه في المستشفى وجه واحد قالي ممكن أتصور معاك فقولت له طب هعملها إزاي أنا بسند أبويا فأنا آسف، ولو هترجموا ده غرور فأنا مغرور ودي المرة الوحيدة اللي أنا رفضت فيها أتصور مع الجمهور».

وأكد حسني أنه يستعد لتصوير فيلم «العميل رقم صفر» من أجل عرضه، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه تعاقد مع فيلم للمنتج وليد منصور لكنه تعثر في إنتاجه.