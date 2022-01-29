ارتفاع العقود الآجلة لـ«خام برنت» القياسي 69 سنتا

شهدت أسعار النفط، ارتفاعا، أمس الجمعة، وسجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات، حيث أسفرت الاضطرابات السياسية العالمية المستمرة إلى إثارة مخاوف بشأن نقص الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» القياسي 69 سنتا أو 0.77% لتبلغ عند التسوية 90.03 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا أو 0.24% وسجلت عند التسوية 86.82 دولار للبرميل.

من جانبها، سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعاً عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة نيويورك»، وزاد مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، 105.34 نقاط أو 2.4% ليسجل عند الإغلاق 4431.85 نقطة.

ارتفاع مؤشر «داو جونز» الصناعي 564.69 نقطة

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 564.69 نقطة، أو 1.7%، ليحقق عند الإغلاق 34725.47 نقطة، كما صعد «مؤشر ناسداك» 417.79 نقطة، أو 3.1%، ليحقق عند الإغلاق 13770.57 نقطة

وسجل الجنيه الإسترليني، أمس الجمعة، تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09%.

وتداول الجنيه، مع إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3375 دولار أمريكي، كما انخفض الجنيه مقابل «اليورو» الأوروبي، بنسبة 0.06% إلى 1.2002 يورو.

من جانبه، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتس 100»، أمس الجمعة، على انخفاض بنسبة 1.17%.

تراجع مؤشر «فوتس 100» البريطاني إلى 7466.07 نقطة

وسجل المؤشر، الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية، تراجع يعادل 88.24 نقطة، ليصل إلى 7466.07 نقطة.

من جانبها، حذرت الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، أمس الجمعة من أن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أوائل يناير الجاري قد يؤدي إلى تحريف البيانات الواردة في تقرير الوظائف الأسبوع المقبل، حيث ترك ملايين الأمريكيين العمل بسبب المرض أو لرعاية أفراد الأسرة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».