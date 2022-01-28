تراجع «ستاندرد أند بورز 500» عند إغلاق «بورصة نيويوررك» بـ23.42 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس، تراجعا عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وانخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» 23.42 نقطة أو 0.5%، ليحقق 4326.51 نقطة.

تراجع مؤشر «ناسداك» بـ1.4% ليحقق 13352.78 نقطة

كما تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 7.31 نقاط ليسجل عند الإغلاق 34160.78 نقطة، فيما انخفض مؤشر «ناسداك» 189.34 نقطة أو 1.4% ليحقق 13352.78 نقطة.

بدروه، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس «فوتس 100»، أمس الخميس، على ارتفاع بنسبة 1.13 %، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وسجل مؤشر «فوتس 100»، مكاسب تعادل 84.53 نقطة، ليحقق إلى 7554.31 نقطة.

وسجل الجنيه الإسترليني، أمس الخميس، تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.64 %.

وتداول الجنيه الإسترليني، مع إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.3380 دولاراً أمريكياً، فيما ارتفع العملة البريطانية، مقابل «اليورو» بنسبة 0.27% إلى 1.2009 يورو.

دعوة روسية لـ الاتحاد الأوروبي لعدم تسييس قضية التعاون في مجال الغاز

وفي سياق آخر، دعت روسيا، الاتحاد الاوروبي، لعدم تسييس قضية التعاون في مجال توريدات الغاز، وقال مندوب روسيا لدى التكتل فلاديمير تشيجوف، في حديث لصحيفة «إزفيستيا» الروسية، إن المشاريع التي يجري تنفيذها الآن بما فيها مشروع «السيل الشمالي 2» تجارية بحتة وبمشاركة شركات الطاقة الروسية والأوروبية.

وأضاف تشيجوف، إن موسكو تنطلق من أن المشاريع تصب في مصلحة الجهات الاقتصادية والمستثمرين الذين ينفذونها، وستفيد المستهلك الأوروبي في المستقبل.

بدورها، سخرت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من مشروع «السيل الشمالي 2» لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، وقالت إنه يمكن استخدامه لضخ «الفودكا».

وأشارت نولاند، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المشروع سيتوقف في حال الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.