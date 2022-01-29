خريطة سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. درجة الحرارة تصل لـ3 مئوية

على مدار الأسبوع الماضي، شهدت كل أنحاء الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تعرضت المحافظات لسقوط أمطار غزيرة صاحبها انخفاض كبير وملحوظ في درجات الحرارة، وجاء نشاط الرياح المحملة بالكتل الهوائية البرودة ليزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومنذ يومين، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وبالرغم من أنها أقل من المعدلات الطبيعية، إلا أن هذا جعل المواطنين يشعرون بأن هناك تحسن في حالة الطقس.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه خلال الساعات المقبلة سيشهد عدد من المناطق سقوط أمطار مرة أخرى، إذ يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة على الأنحاء كافة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن يتكون الصقيع في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، وتنشط الرياح على بعض المناطق مرة أخرى، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، بشأن حالة الطقس، إلى أن المناطق التي ستشهد سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت والتي تصل إلى نسبة 30% تقريبا، تشمل مناطق من السواحل المشالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصحبها نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتتكون الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة لغد الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة حتى يوم الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح أيضا على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.