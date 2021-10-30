أخبار الطقس اليوم في مصر.. تكاثر السحب الرعدية الممطرة والحرارة تصل 13 مئوية

يتابع قطاع كبير من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، أخبار الطقس اليوم في مصر، حيث أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن التقلبات الجوية التي تشهدها كل الأنحاء، حيث يستمر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والمدن المطلة على خليج السويس، ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أخبار الطقس اليوم في مصر ومناطق سقوط الأمطار

وحددت الأرصاد المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها، استمراراً لمتابعة أخبار الطقس اليوم في مصر، إذ يتوقع خبراء الهيئة سقوط أمطار تكون متوسطة إلى غزيرة، تصل لرعدية في بعض الأحيان، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، شمال ووسط الدلتا «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ»، على فترات متقطعة، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية، جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أخبار الطقس اليوم في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

كما كشفت الهيئة من خلال متابعاتها المستمرة لأخبار الطقس اليوم في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة على كل الأنحاء اليوم، والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 28 20

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 28 19

طنطا 28 20

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 20

بلطيم 27 20

مطروح 24 18

السلوم 25 14

سيوة 28 14

بورسعيد 26 23

دمياط 26 22

الزقازيق 28 20

المنصورة 27 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 29 21

العريش 27 19

رفح 27 20

رأس سدر 27 22

نخل 29 15

نويبع 29 23

طابا 28 20

كاترين 26 13

الطور 32 18

شرم الشيخ 32 23

الغردقة 33 22

مرسى علم 32 20

الفيوم 30 16

بني سويف 30 16

المنيا 32 16

أسيوط 34 17

سوهاج 34 17

قنا 35 17

الأقصر 35 18

أسوان 37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 24

الوادي الجديد 36 17

شلاتين 32 20

أبو رماد 31 20

حلايب 31 21

رأس حدربة 30 20.