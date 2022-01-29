طقس مطروح.. غيوم ورطوبة وتوقعات بسقوط الأمطار

ضربت موجة من الطقس السيئ محافظة مطروح، من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمناطق ومدن العلمين والعلمين الجديدة وسيدى عبد الرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والمثاني والنجيلة وسيدي براني، تصاحبها برودة في الجو وانخفاض لدرجات الحرارة، وصقيع يحاصر شمال البلاد في المدن الساحلية في ظل النوة التى تمر بها مصر.

درجات الحرارة في طقس مطروح

ويشهد طقس مطروح، اليوم السبت الموافق 29 من يناير 2022، إرتفاع نسبة الرطوبة في الجو لتسجل 82%، وهو أعلى معدل لها خلال شهر يناير، بينما تنخفض درجات الحرارة لتسجل العظمى 16 درجة، والصغرى 8 درجات، يصاحبها نشاط للرياح والذى يسجل سرعته 18 كم/ الساعة.

سقوط أمطار في طقس مطروح

ومن المتوقع سقوط أمطار في طقس اليوم على مختلف أنحاء البلاد طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، وتستمر على مدار ثلاثة أيام تنتهى يوم الاثنين المقبل.

تحذيرات الصحة في طقس مطروح

وناشدت مديرية الصحة بمطروح، المواطنين للالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم النزول إلا للضرورة بسبب تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية، خاصة أصحاب الأمراض الصدرية وأمراض الجيوب الأنفية والأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن، منعا من التعرض للبرد والوعكات الصحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار النوة التى تصحبها رياح وبرودة في الجو نهارا وأجواء شديدة البرودة ليلا.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارىء في جميع المرافق، وقرر اللواء خالد شعيب، تشكيل غرفة عمليات والدفع بسيارات ومواتير ومعدات للتعامل مع بؤر تجمعات مياه الأمطار حالة سقوطها، والرد على استفسارات وشكاوى المواطنين في المدن الساحلية من الحمام للسلوم.