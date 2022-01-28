طقس مطروح.. صقيع وبرودة وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة

يشهد طقس مطروح اليوم، موجة من الصقيع والبرودة تضرب المحافظة، تصاحبها نشاط للرياح في مختلف الأنحاء، مع غيوم كثيفة، من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية وحتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني.

طقس مطروح اليوم

وسجل طقس مطروح، اليوم الجمعة 28 من يناير 2022، انخفاضا في درجات الحرارة، إذ بلغت العظمى 15 درجة مئوية، والصغرى 9 درجات، بينما وصلت الرطوبة لأعلى معدلاتها في نهاية الأسبوع لتسجل 65%، مع وجود نشاط للرياح بسرعة 23 كم/ في الساعة، وتوقعات بسقوط أمطار غزيرة في أنحاء متفرقة.

تحذيرات هيئة الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم، بسبب الصقيع الذي يضرب العديد من الأنحاء وتشهده البلاد حاليا، وذلك بسبب انخفاض درجات حرارة الهواء، والتي وصلت إلى صفر درجة مئوية أو دونها، لذا يتحول بخار الماء من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة، ويتكون الصقيع عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح إلى الصفر المئوي أو أقل وعندما يحدث ذلك يتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك عوامل أخرى تساعد في تكون الصقيع، منها اندفاع كتلة هوائية باردة، وطبوغرافية الأرض، إذ أن الأماكن المرتفعة تقل درجة حرارتها والقمم الجبلية تكون عرضة بشكل كبير إلى الرياح الباردة وأعماق الوديان تكون عرضة للصقيع لأن الهواء البارد يكون محصورا، إذ ينساب الهواء البارد من الأماكن المرتفعة نتيجة كثافته وينحدر في الوديان، وانخفاض نسب الرطوبة في الجو، لذا تكون درجة الإشباع أقل من الصفر المئوية، وسرعة الرياح وهدوء الرياح أو كونها عامل أساسي في تكون الصقيع، الذي يعمل على زيادة تبريد الهواء الملامس للسطح بشكل كبير ويؤثر الصقيع على النباتات والمزروعات ويتسبب في إتلافها.