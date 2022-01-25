طقس مطروح: شديد البرودة وصقيع مع توقعات بسقوط أمطار

انخفضت درجات الحرارة في مدينة مرسى مطروح وسادت أجواء باردة نهارا وصقيع حاصر جميع المدن الساحلية بنطاق المحافظة من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية ومرورا بمدن ومناطق العلمين والعلمين الجديدة وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة وسيدي حنيش ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم المدينة الحدودية مع ليبيا.

درجات الحرارة في طقس مطروح

وسجلت درجات الحرارة في طقس مطروح، اليوم الاثنين الموافق 25 يناير 2022، انخفاضا شديدا بواقع 14 درجة للعظمي و6 درجات للصغرى ليستمر الانخفاض ليلا، مع شدة البرودة في الجو، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 66% ووجود نشاط للرياح بسرعة 23 كم/ في الساعة، ومن المتوقع سقوط أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة.

تحذيرات المرور لقائدي السيارات

وحذرت الإدارة العامة للمرور من تقلبات طقس اليوم واستعدت الأجهزة الأمنية بمطروح من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة ووجهت تحذيراتها لجميع قائدي السيارات بتخفيض السرعات وتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق المختلفة والسريعة بسبب سوء الأحوال الجوية ومنها طريق «مطروح - الإسكندرية الساحلى الدولى، وطريق مطروح - السلوم الساحلى الدولي، وطريق العلمين - وادى النطرون الدولى، وطريق الضبعة الإقليمي، وطريق مطروح - سيوة الصحراوى».

صحة مطروح تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

ومن جانبها حذرت مديرية الصحة بمطروح جميع المواطنين في محافظة مطروح بالالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة تلاميذ المدارس خلال الذهاب للامتحانات وأصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الربو وأصحاب الأمراض المزمنة والمسنين بعدم التعرض للأجواء البادرة وعدم النزول إلا للضرورة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم تعرضهم للرياح والأمطار خاصة في الأوقات التى تنخفض فيها درجات الحرارة حرصا على سلامة وصحة سكان محافظة مطروح في القرى والنجوع والمدن الساحلية من الإسكندرية للسلوم.