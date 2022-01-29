افتتاح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية قريبا

قال توفيق الرفاعي، مسؤول جناح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إنّ المدينة تستهدف الحفاظ على التراث والثقافة المصرية، وسيتم افتتاحها في أقرب فرصة، مشيرا إلى الانتهاء من أعمالها بنسبة تفوق 95%.

وأضاف «الرفاعي»، في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «جناح المدينة نسخة مصغرة منها حتى يستطيع أكبر عدد من المهتمين بالثقافة في معرض الكتاب الاطلاع على أبرز ما تحتويه المدينة».

بدوره، قالت إحدى الزائرات: «نجيب محفوظ من رواد الأدب والأستاذ الذي نحاول تقليده، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون موجودا على رأس قائمة مدينة الفنون».

وأكدت زائرة أخرى، أنّ الجناح رائع ويدعو إلى الفخر، بينما قالت إحدى الزائرات إنها اعتقدت أنّ تمثال نجيب محفوظ رجل حقيقي.

وأعرب زائر عن إعجابه الشديد بمحتويات جناح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال: «فوجئت باللي شفته، المنظر مبهر جدا والحاجات اللي بتتعمل دي يعتبر حضارة لمصر، وحتى تمثال نجيب محفوظ حاجة كويسة جدا إننا نخلد تراثنا والشخصيات التي شرفتنا».

تفاصيل الأسبوع الثقافي لمشروع أطفال أهل مصر

على صعيد آخر كشف الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، تفاصيل الأسبوع الثقافي لمشروع أطفال أهل مصر، موضحًا: «أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة نسخة من المشروع في جنوب سيناء ويستضيف بالدرجة الأولى، المتضررين من السيول الأخيرة في محافظة أسوان وبعض الأطفال من المحافظات الحدودية مثل الوادي الجديد ومرسى مطروح ومناطق حلايب وشلاتين وشمال وجنوب سيناء».

وأضاف «نبيل»، في اتصال هاتفي بنفس البرنامج، أن الهدف من هذا المشروع و دمج ثقافات محلية داخل الإطار الجغرافي لمصر، بين جميع الأطفال، إذ أنهم وشباب مصر يمثلون نحو 60% من التعداد السكاني لمصر.