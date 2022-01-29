3 فنانين صاروا نجوما بعد المشاركة في «أبو العروسة».. منهم كارولين عزمي

يستعد الجمهور، اليوم السبت، بعد طول انتظار، لانطلاق عرض أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة بطولة الثنائي سوسن بدر وسيد رجب وذلك عبر شاشة قناة «dmc» في تمام الساعة الثامنة مساء.

فنانون أصبحوا نجومًا بعد «أبو العروسة»

وتزامنًا مع انطلاق عرض الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة فقد شهد هذا العمل نجاحا كبيرا لجزئيه الأول والثاني مع بداية عرضهما حيث تفاعل الجمهور معهما بشكل كبير وخاصة أنه يتطرق إلى تفاصيل الحياة الاجتماعية، وشارك في العمل عدد من شباب الفنانين الذين كان المسلسل بالنسبة لهم «وش السعد» حيث شاركوا في أعمال شهيرة بعده.

كارولين عزمي

وتمكن مسلسل أبو العروسة من تسليط الضوء على عدد كبير من الفنانين، حيث إنه جعلهم نجوما واسمهم أصبح معروفا لدى الجمهور بسبب الأدوار التي قدموها في هذا العمل ومن بين هؤلاء الفنانة الشابة كارولين عزمي.

كارولين عزمي كانت واحدة من الفنانات الشباب التي شاركت في مسلسل «أبو العروسة» بدور ابنة الفنان سيد رجب وتفاعل الجمهور مع الشخصية التي قدمتها بشكل كبير على الرغم من أنه يعتبر من أوائل الأعمال الفنية التي شاركت بها.

وشاركت كارولين بعد ذلك في عدد من الأعمال منها على سبيل المثال مسلسل «ونحب تاني ليه» مع ياسمين عبد العزيز وفيلم «من أجل زيكو» مع كريم محمود عبد العزيز ومسلسل «نصيبي وقسمتك» و«ريتسا» مع أحمد الفيشاوي.

أحمد سلطان

وهناك أيضًا الفنان أحمد سلطان فهو واحد من الفنانين الشباب المشاركين في العمل وكان يجسد شخصية مينا وبالفعل عرفه الجمهور من خلال هذه الشخصية وانطلق بعد هذا العمل للمشاركة في عدد كبير من الأعمال.

ومن بين هذه الأعمال مسلسل «بدل الحدوتة 3» مع دنيا سمير غانم ومسلسل «سوبر ميرو» مع إيمي سمير غانم ومسلسل «فكرة بمليون جنيه» مع علي ربيع ومسلسل «حلوة الدنيا سكر» مع هنا الزاهد.

ديانا هشام

وتنضم اليهم أيضًا الفنانة الشابة ديانا هشام والتي كانت تجسد دور ابنة الفنانة نرمين الفقي ومدحت صالح خلال الأحداث وهي واحدة من الفنانين الذين حققوا نجاحا مع الجمهور وانطلقت من خلال هذا العمل للمشاركة في عدد كبير من الأعمال الفنية بعدها.

ومن بين هذه الأعمال التي شاركت بها مسلسل «إلا أنا» ومسلسل «كوفيد 25» مع يوسف الشريف ومسلسل «قوت القلوب» مع ماجدة زكي ومسلسل «أنصاف مجانين» وغيرهم.