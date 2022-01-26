قناة «dmc» تعلن موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل أبو العروسة

أعلنت قناة «dmc» إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انطلاق عرض الموسم الثالث لمسلسل أبو العروسة ابتداءً من يوم السبت المقبل الموافق 29 يناير 2022.

وهذا الموسم من بطولة سيد رجب وسوسن بدر وصفاء الطوخي وأحمد صيام ونيرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمد حاتم ورانيا فريد شوقي، وآخرون و من إخراج هاني كمال.

عرض الموسم الثالث لمسلسل أبو العروسة السبت المقبل

وتدور الأحداث استمراراً للموسمين السابقين، حول عائلة «عبدالحميد» بعد خروجه المعاش وزواج ابنته «هاجر» التي ما زالت تدرس بالجامعة وتخوفاتها النفسية من زواجها بـ«يوسف»، كما يواجه أمور حياة ابنته «زينة» مع زوجها «طارق» بعد إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا ورفضه العمل مع والده في سلسلة المحلات التي يمتلكها.

أبرز أحداث الموسم الثالث

كما يعرض هذا الجزء سعي ابنه «أكرم» لتأسيس شركة صغيرة خاصة به مع صديقه «مهند» وفسخ خطبته من «بسنت» وتركه العمل، وكذلك أمور ابنه «مرزوق» وإدمانه للإنترنت وغيابه عن مدرسته وضياع علاقته مع زملائه، وتدور كل تلك الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، وتُذاع الحلقات يوميًا من السبت وحتى الأربعاء في الثامنة مساءً.