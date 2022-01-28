غدا.. عرض الحلقة الأولى من مسلسل أبو العروسة 3

يستعد صناع عمل مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث لانطلاق عرض الحلقة الأولى من المسلسل بداية من غد السبت عبر شاشة قناة DMC، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني.

مواعيد عرض مسلسل أبو العروسة 3

يُعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الساعة الثامنة مساءً، على شاشة قناة «dmc»، ويعاد عرض الحلقة في الساعة الثانية صباحا، والساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة «dmc دراما» الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة الثامنة صباحا، والساعة الرابعة عصرا.

أحداث مسلسل أبو العروسة 3

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، استكمالا لأحداث الجزئين الأول والثاني حول عائلة «عبد الحميد» بعد أن خرج إلى المعاش، ومتابعته لحياة أبنائه «زينة وهاجر»، إذ تزوجت «هاجر» من «يوسف» وهي ما تزال بالجامعة وتخوفاتها النفسية من هذا الزواج.

أما «طارق» زوج «زينة» فتم إغلاق المطعم الخاص به بسبب جائحة كورونا، ورفض العمل مع والده، ومحاولة «أكرم» تأسيس شركة خاصة به بعد فسخ خطبته من «بسنت»، وإدمان «مرزوق» للإنترنت وابتعاده عن زملائه ومدرسته.

أغنية راجعين

كانت الشركة المنتجة للمسلسل، قد طرحت أغنية بعنوان «راجعين» بصوت الفنان مدحت صالح، وتضمن الفيديو كليب الخاص بالأغنية مقاطع من كواليس تصوير الجزء الثالث من العمل، ومشاهد كوميدية بين أبطاله، وهي من كلمات سلطان صلاح، وألحان وتوزيع خالد عز.

أبطال مسلسل أبو العروسة 3

يشارك في بطولة الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة كل من: سيد رجب، سوسن بدر، صفاء الطوخي، أحمد صيام، نيرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، محمد حاتم، رانيا فريد شوقي، نور محمود، كارولين عزمي، ومن إخراج هاني كمال.