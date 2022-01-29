حملات لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية، تواصل تنفيذ المرحلة الأولى للموجة 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والري والمجاري المائية والترع، وتم تنفيذ 226 حالة إزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء الموجة 19 للإزالات، طبقا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

تنفيذ 195 حالة تعدٍ على أراضي مباني

وأشار المحافظ –في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم- إلى أن جهود حملات الإزالة لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية، أسفرت عن تنفيذ 226 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية، وأراضي أملاك الدولة ومختلف جهات الولاية، منذ بدء الموجة 19 وحتى اليوم، منها 195 حالة تعدٍ على أراضي مباني، بمساحة 25 ألفا و533 مترا، وإزالة 31 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، بمساحة 155 فدانا و16 قيراطا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لري أسيوط، برئاسة المهندس عمر سيف النصر، وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديرية الأمن.

تنسيق مع كافة الأجهزة المعنية

وأضاف محافظ أسيوط، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم، من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام، وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19، الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة، حيث بدأت بالمرحلة الأولى يوم 19 يناير الجاري، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس القادم مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى، والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفوري لكافة حالات التعدي الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق، عن استقبال جميع شكاوى المواطنين، والرد على استفساراتهم، من خلال الاتصال بالرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.