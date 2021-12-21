إزالة 14 حالة تعدٍ على النيل بجزيرة الوسطي بالفتح في أسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات الإزالة للتعديات كافة على مجرى نهر النيل والمجاري المائية مستمرة، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري، تحت شعار «نيل بلا تعديات»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق الدولة، والتصدى بكل حسم لأي شكل من التعديات، خاصة على النيل والترع والمصارف، بالتنسيق بين أجهزة الدولة كافة، لضمان حماية الموارد المائية والأراضي الزراعية المتبقية وزيادة رقعتها.

14 حالة تعد على مساحة 4915 متر مربع

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بمركز الفتح واصلت حملاتها الموسعة لإزالة التعديات كافة، على مجرى النيل بجزيرة الوسطي؛ إذ تمكنت من إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي حماية النيل بمساحة 4915 متر مربع، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وما زالت الحملات مستمرة.

شارك في الحملة كلا من عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، واللواء علاء جلال، مساعد مدير أمن أسيوط، وأشرف فوزي، نائب رئيس مركز الفتح، مأمور مركز شرطه الفتح، ووليد جمال، رئيس الوحدة المحلية الواسطي، ومسؤولي «الإزالات بالمركز، وجهاز حماية النيل»، وقوات مركز شرطة الفتح.

التصدي بكل حزم لأشكال التعديات كافة

وأكد اللواء عصام سعد، أن الدولة عازمة على التصدي بكل حزم لأشكال التعديات كافة، لردع كل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل، موجهًا رؤساء المراكز بضرورة المتابعة والتنسيق بصورة يومية مع مسؤولي حماية النيل، بهدف تنفيذ خطة الإزالات والتصدي بكل حسم لها وإزالتها الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، اللازمة حيالها، مع عدم السماح بأي مخالفات جديدة بهدف تحسين إدارة الموارد المائية، وتوصيل المياه بكفاءة إلى المنتفعين.

رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، للحفاظ على المجاري المائية وحماية أملاك الدولة، لافتا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب «01000623873»، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة «2135858/ 088»، على مدار 24 ساعة.