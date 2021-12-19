إزالة 14 حالة تعد على النيل بجزيرة الوسطى بالفتح فى أسيوط

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح حملاتها لإزالة التعديات على المجاري المائية والنيل، حيث تمكنت من إزالة 14 حالة تعد على أراضي تابعة لحماية النيل بجزيرة الوسطى على مساحة 8810 أمتار مربعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشارك في الحملة كل من عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، واللواء علاء جلال مساعد مدير أمن أسيوط، وأسامة كامل نائب رئيس المركز، ووليد جمال رئيس الوحدة المحلية لقرية الوسطى، ومسؤولو الإزالات بالمركز ومسؤولو حماية النيل وسط تأمين من مركز شرطة الفتح.

مواصلة الحملات لإزالة التعديات

ومن جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري في إزالة التعديات على المجاري المائية والترع، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لإزالة التعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والمجاري المائية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أرقام ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار حملات الإزالة والتصدي الحاسم لكل التعديات خاصة على المجاري المائية والترع والنيل وأراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

برنامج تدريبي عن القوانين المنظمة لجودة المياه والصرف

في سياق آخر، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ورشة تدريبية مديري محطات وشبكات المياه والصرف الصحي تحت عنوان «الإلمام بالقوانين المنظمة لجوده مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الأزمات»، في إطار تطبيق المنظومة التدريبية على جميع مديري المحطات والشبكات في جميع الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه، لما تحتويه من برامج فنية وإدارية وخاصة الأزمات وكيفية إدارتها طبقا للمعايير القياسية.