إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الثلاثاء، التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

موعد بدء المرحلة الثانية لإزالة التعديات

وأشار «سعد»، إلى أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات وفقًا للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ19 الجاري تنفيذها، بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى بدأت يوم 19 يناير الجاري وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

إزالة تعديات على 94 فدانًا

وفي سياق متصل، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة محمد حسن رئيس المركز، حملة إزالة لـ 8 حالات تعدٍ كمبانٍ على أراضي وأملاك الدولة، على مساحة 250 مترًا، فضلًا عن إزالة 16 حالة تعد على مساحة 94 فدانًا و12 قيراطًا، بالاضافة إلى حالتين على مساحة 600 متر بمشاركة نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبالتنسيق مع مركز شرطة البداري ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.