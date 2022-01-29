ورش الأطفال بالمتحف المصري: الحضور لا يزيد عن 15.. والحجز إلكترونيا

قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إنّ المتحف المصري يضم قطعا أثرية تعبر عن دور الجيش والشرطة في مصر عبر العصور، متابعةً: «لدينا نماذج لفرق من الجنود والوظائف المهمة التي حملها كبار الموظفون وتعبر عن اهتمامهم بتحقيق الأمن والسلام في مختلف أرجاء مصر».

مدة الورشة ساعتان.. والاشتراك من 5 سنوات

وأضافت «عبدالرازق»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أنّ المتحف المصري يحرص على تقديم ورش عمل للأطفال في إجازات منتصف ونهاية العام، مشيرة إلى أن التقديم للورش من خلال الحجز على الصفحة الرسمية للمتحف المصري على موقع «فيسبوك».

وتابعت مدير عام المتحف المصري بالتحرير: «الورشة تستمر لمدة ساعتين ويبدأ الاشتراك من 5 سنوات حتى المرحلة الإعدادية، ويمكن تواجد الأسر مع أطفالهم، ويتم التنسيق مع المدارس أيضا لإحضار عدد من الطلاب في الورش المختلفة في الأقسام التعليمية أو متحف الطفل».

وأشارت إلى أن عدد الأطفال المشاركين في الورشة الواحدة لا يزيد عن 15 طالبا، مع الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما يتم التشديد على الالتزام بالإجراءات على جميع الزائرين منعا لانتقال العدوى.

وأكدت أنّ المتحف يحرص على تقديم القطع التي تعبر عن المناسبات القومية في هذه المناسبات، ففي الاحتفال بعيد الشرطة عُزف نشيد الشرطة العسكرية في حديقة المتحف أمام الزوار المصريين والأجانب، وهو ما يروج السياحة المصرية.

وأفادت بأن «المتحف نظم معرضا عند مدخل المتحف لكي يراه جميع الزائرين ويتضمن نحو 10 قطع أثرية، أعادتها شرطة السياحة والآثار بعد سرقتها من المتحف المصري، وهي عبارة عن التماثيل المجيبة من مقبرة يويا وتويا أجداد الملك توت عنخ آمون».

كواليس احتفالية عيد الشرطة

وتابعت: «المتحف المصري اشترك مع باقي المتاحف المصرية بمناسبة افتتاح معرض الكتاب الدولي بتقديم المعلومات عن تماثيل الكتبة الموجودة في المتحف، فهمنة الكاتب في مصر القديمة كانت من الوظائف الهامة جدا التي حرص كبار الموظفين على إبراز وتمثيل أنفسهم بهيئة الكاتب».