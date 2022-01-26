وزير الثقافة والإعلام النيجيري يزور المتحف المصري بالتحرير

زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا لاي محمد، والوفد المرافق، المتحف المصري بالتحرير، وكان في استقبالهم صباح عبدالرازق مدير عام المتحف، التي رحبت بهم وشرحت لهم نبذة عن المتحف وأهم المقتنيات به.

الوزير النيجيري يبدي إعجابه بكنوز توت عنخ آمون

وقالت مدير عام المتحف، إن الوزير النيجيري والوفد المرافق قاموا بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة، حرصوا خلالها على التعرف على القطع الأثرية الفريدة التى يضمها المتحف وخاصة كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون، كما أعربوا عن إعجابهم بتلك الكنوز الأثرية الفريدة التي يضمها هذا الصرح العظيم .

وخلال جولتهم بالمتحف، قام الوزير والوفد المرافق بالتقاط العديد من الصور التذكارية لتسجيل زيارتهم، وخاصة بجوار قناع الملك توت عنخ آمون.

زيارة منطقة الأهرامات

جدير بالذكر أنه في إطار زيارته الحالية لمصر، حرص وزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة نيجيريا، على لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لبحث سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، كما زار صباح اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، معربا عن سعادته بزيارة واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية في العالم.