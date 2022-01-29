«تاج الدين»: الأدوية الجديدة لكورونا متاحة في صيدليات المستشفيات فقط

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ أدوية وعقاقير علاج كورونا الجديدة ستكون متاحة للحالات البسيطة والمتوسطة التي تعالج في المنازل، لأنها مسجلة للطوارئ، وبالتالي فإن تداولها سيكون في صيدليات المستشفيات فقط، والمريض لن يكون مضطرا إلى دخول المستشفى للحصول عليها.

صرف علاج كورونا بتذكرة طبية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد: «لو المريض دخل المستشفى يبقى الدواء ده مينفعش معاه، ولكن حتى لا يساء استخدامه، سيصرف في بعض صيدليات المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة أو هيئة الدواء بتذكرة طبية».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «هناك حالات لا تستخدم فيها هذه الأدوية، مثل السيدات الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل، أو من تقل أعمارهم عن 18 سنة او ما قد يحددهم الطبيب، لأن بعض الحالات المرضية قد لا يوصف لها هذه الأدوية، إذ يشترط ان يتم صرف هذا الدواء تحت إشراف طبي».

عقار «ميرك» للحالات الخفيفة والمتوسطة

ولفت أن الدولة المصرية حرصت على توفير كل الإمكانيات المتاحة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوفير كل التشخيص، والعلاج للمرضى قبل اكتشاف أي إصابة في مصر، وهو ما كان واضحا تماما بدعم سياسي وحكومي كبير.

وأكد أنّ الأدوية المتاحة حديثا ضد الفيروسات، وهي عبارة عن عقارين، الأول هو عقار شركة «ميرك» الذي أنتجته 5 شركات مصرية وتم اعتماده من قبل هيئة الدواء المصرية، وسيكون متاحا للسوق بشروط معينة منها أنه يستخدم لعلاج الحالات من البسيطة إلى المتوسطة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «التجارب أجريت على هذا اللقاح في وجود مرض أخر مصاحب لكورونا، إذ أنّ معظم إصابات كورونا تكون بسيطة جدا أو متوسطة ولكي يستخدم العقار في مكانه الصحيح، يجب أن يستخدم في إحدى الحالات البسيطة أو المتوسطة تعاني من أحد الأمراض الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو السمن المفرطة أو مرض السكري، تحت إشراف الطبيب، وسيتم الحصول عليه لمدة 5 أيام، بواقع مرتين في اليوم».