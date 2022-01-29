عفاف مصطفى تعاني من آلام في ذراعها بسبب أحد المشاهد: أحاسب مين؟

أكدت الفنانة عفاف مصطفى، أنها ما زالت تعاني من الإصابة التي تعرضت لها في أحد ذراعيها أثناء تصوير مشهد في أحد الأعمال الفنية من نحو شهر تقريبًا، معلنة هذا الأمر من خلال صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

عفاف مصطفى تتعرض لإصابة

وكتبت الفنانة عفاف مصطفى عبر «فيس بوك»: «أشكو من آلام ذراعي للآن بسبب خطأ من زميل زقني من شهر فات دون قصد في المشهد فوقعت عليه. ومبقاش العلاج بيعمل مفعول مع تقدم السن.. دي مش إصابة عمل؟ أحاسب مين هنا الممثل ولا مين؟».

وأعلنت الفنانة عفاف مصطفى، منذ شهر تقريبا، إصابتها في ذراعها أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسل فيلا 101، وخضعت للعلاج منذ ذلك الحين.

أبطال مسلسل فيلا 101

يذكر أن مسلسل «فيلا 101»، بطولة محمد نجاتي ومنة عرفة وهاجر الشرنوبي وأحمد عبد الله محمود ويوسف الدقاق وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد بدير وهالة فاخر، ومن تأليف واخراج ممدوح زكي.

مسلسل «الفتوة»، يعد آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة عفاف مصطفى، بجانب ياسر جلال وأحمد صلاح حسني ونجلاء بدر ومي عمر وعايدة رياض وأنعام سالوسة وأحمد خليل، ومن تأليف هاني سرحان واخراج حسين المنباوي.

من ناحية أخرى، أصيبت الفنانة عفاف مصطفى منذ فترة بفيروس كورونا، أثناء تصوير فيلم «روحي لك»، وخضعت للعزل المنزلى ولبروتوكول العلاج وجرى شفاؤها مؤخرا.