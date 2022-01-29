الكشف الطبي على 1700 مريض بالقافلة الطبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلن الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية السعدي بشارة التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

قافلة علاجية تطوف مراكز الشرقية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن القافلة العلاجية استمرت لمدة يومين وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

قافلة علاجية مجهزة بكل التخصصات الطبية

وأوضح وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط.

توقيع الكشف على 1700 مريض.. وتحويل 7 حالات للعلاج بالمجان

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن القافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1700 مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 7 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وفى نفس السياق قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية

تأتي القافلة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة بالأماكن النائية.