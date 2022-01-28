إقبال كبير علي جناح «التضامن» بمعرض الكتاب: أنشطة تربية أسرية وطفولة مبكرة

شهد جناح وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الأربعاء الماضي، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، إقبالا كبيرا من المواطنين المترددين علي المعرض.

وتشارك وزارة التضامن الاجتماعي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناح تستعرض فيه أبرز الأنشطة والبرامج التي تقدمها للمواطنين، وكذلك الرسائل التي يقدمها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، حيث تستعرض أنشطة التربية الأسرية الايجابية، وكذلك تنمية الطفولة المبكرة من خلال تنفيذ أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل، بالإضافة إلي التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، حيث يرسل المواطن رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع علي رقم ١٤٤٢ للتطوع في برنامج وعي لتنمية التوعية المجتمعية.