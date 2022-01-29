آبي أحمد يزور الإمارات ويلتقي محمد بن زايد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم، السبت، عن زيارة قام بها إلى الإمارات العربية ‏المتحدة، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، وهي الزيارة التي تأتي بعد يومين من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات.

ونشر الحساب الرسمي لمكتب آبي أحمد صورا من زيارته للإمارات، واستقبال الشيخ محمد بن زايد له.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدته: سافر آبي أحمد مع وفده إلى أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل رسمية، والتقى رئيس مجلس الوزراء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس الوزراء الإثيوبي: تقديري العظيم لأخي الشيخ محمد بن زايد

ومن ناحيته، علق رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على زيارته للإمارات، وكتب عبر حسابه على تويتر: «أوجه تقديري العظيم لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ترحيبه الحار الذي لقيته مع وفدي».

وأضاف آبي أحمد: «لقد ناقشنا القضايا الثنائية والإقليمية وكذلك بحثنا سبل تعزيز العلاقات بيننا».

زيارة آبي أحمد.. بعد يومين من زيارة السيسي

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل يوم الأربعاء الماضي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وتعهدا بمواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.

وبحث الزعيمان العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في كافة المجالات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية «وام».

كما تطرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.