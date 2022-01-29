هجوم على عمر كمال بسبب غنائه مع راقصات بالسعودية: احترم الأرض الطاهرة

تعرّض الفنان عمر كمال، لموجة من الهجوم من قبل جمهوره ورواد فيس بوك، بعد إحياءه حفلًا غنائيًا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مساء أمس الجمعة، إذ ظهر إلى جواره على المسرح مجموعة من راقصات الاستعراض، وهو ما لم يتقبله الجمهور.

ونشر كمال فيديو من الحفل وهو يغني بجانب مجموعة من الراقصات الاستعراضيات عبر صفحته الخاصة على موقع فيس بوك، وانهالت التعليقات المهاجمة له، إذ كتب أحد المتابعين «يا عمر احترم الأرض اللي واقف عليها عايز ترقص إيه، ربنا يهديك بجد أنت والجميع»، فيما كتب آخر «ارقص وهات واحدة ترقص بس افتكر إن قبر سيدنا محمد وآله والصحابة على بعد كام كيلو منك»، فيما اعترض ثالث «الله ينور عليكم دخلتوا الرقص والغنا في أطهر مكان بالعالم، اتهنى لما تحج أو تعمل عمرة مش تغني».

يذكر أنَّ عمر كمال كان قد أحيا حفل غنائي هو وحمو بيكا وحسن شاكوش فى ميدان ديراب بمدينة الرياض.

آخر أعمال عمر كمال

وكان عمر كمال قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «انتى قلبي» بالتعاون مع المطربة الشابة شيماء المغربي وهي من كلمات إسلام المصري وألحان علي صابر وعمر كمال وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية:

«انتي قلبي وربنا

نسيتيني العكننة

تخنقيني تعصبيني مش هتمشي من هنا

كل حاجه ف دنيتي

انتي أصلا ضحكتي

وبأمانه انتي الأمانة.. نفسي آخد فرصتي

ما تيجي لحظة جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال

حبيبي بس إنت مين غيرك أنت فالتة وعاجبني يا غزال

مافيش بعد وعد لو برق رعد هفضل معاك مهما طال

يا نور عيني ياللي شمسي وضلي قمري وجمالك خيال».