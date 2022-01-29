كيف تستخرج رخصة قيادة لأول مرة بسهولة؟.. 8 خطوات منها دفع رسوم الاختبار

جهود كثيرة أجرتها الحكومة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، كان هدفها الأول هو تحقيق السيولة المرورية للمواطنين للتسهيل عليهم إنهاء المشاوير اليومية الخاصة بهم، إذ قامت الحكومة ببناء الكثير من الكباري وتوسيع الطرقات المختلفة، فضلاً عن الاهتمام بقواعد السلامة المرورية لحماية المواطنين من حوادث الطرقات.

وجاءت جميع تلك الجهود لتسهل على المواطنين الذين لديهم مخاوف من تعلم القيادة، واستعدادا لشراء سيارة خاصة، ولا سيما بعد تطور الشوارع والطرقات المختلفة والتي أصبحت أكثر أمانًا للمواطنين، ما يجعلهم يبحثون طرق الحصول على رخصة القيادة حتى يستطيعون قيادة السيارة، ونشرت وزارة الداخلية في بيان لها كيفية الحصول على رخصة القيادة لأول مرة بسهولة، والتي جاءت كالتالي:

إجراءات استخراج الرخصة لأول مرة

حددت وزارة الداخلية عدد من الإجراءات التي يجب على راغبي استخراج رخصة القيادة لأول مرة، والتي يجب إجراءها وتتمثل في الآتي:

1- يقوم الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مره بتسجيل البيانات الخاصة به على النظام.

2- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالتوجه إلى العيادات الطبية الموجودة في وحدة التراخيص لإجراء الكشف الطبي الخاص به والذي يكون في تخصصات الباطنة والنظر.

3- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بشراء النماذج الخاصة بطلب استخراج رخصة قيادة لأول مرة، ودفع الرسوم الخاصة بالاختبار العملي للسيارة.

4- ثم يقوم الراغب في استخراج رخصة قيادة لأول مرة بتقديم أصل المؤهل الدراسي الخاص به، ويتم تقديمه في حالة إذا كان غير مدون في بطاقة تحقيق الشخصية.

5- ثم بعد ذلك يتم تقديم أصل تحقيق شخصية طالب الرخصة، مرفق معها عدد 2 صورة شخصية مقاس 4×6.

6- يتم إجراء اختبار القيادة العملي، ويشترط أن يتم اجتيازه.

7- ثم بعد ذلك يتم إجراء استعلام أمني بوحدة البحث الجنائي.

8- وتنتهي الإجراءات بسداد الضرائب والرسوم المطلوبة.