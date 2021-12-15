رسوم تجديد رخصة السيارة لـ 3 سنوات.. الشروط والمستندات المطلوبة

يبحث الكثيرون عن رسوم تجديد رخصة السيارة لمدة 3 سنوات، خاصة مع اقتراب نهاية العام، في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوراته؛ مما جعل الحكومة المصرية تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الرسوم وخطوات وشروط تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين في مجال الخدمات الحكومية على مدار اليوم، نستعرض رسوم تجديد رخصة السيارة، فضلا عن الخطوات والشروط المطلوبة، وفقًا لما أعلن موقع خدمات المرور التابع لوزارة الداخلية المصرية، في السطور التالية..

رسوم تجديد رخصة السيارة 2021

وبحسب موقع خدمات المرور، فإن قيمة تجديد رسوم تجديد رخصة السيارة يتم حسابها كالآتي..

750 جنيهًا رسم ضريبة، تختلف في بعض الأحيان حسب السعة اللترية لكل سيارة.

تبلغ تكلفة تجديد رخصة السيارات ذات السعة اللترية الأكثر من 1030 سي سي، والأقل من 1330 سيسي نحو 225 جنيها عن العام الواحد.

وتزيد رسوم التجديد للسيارات الأعلى في الفئة فيما يخص قياس السعة اللترية، فتصل إلى 350 جنيهًا لذوات السعة اللترية الأكثر من 1330 سي سي، والأقل من 1630 سي سي للسنة الواحدة.

كما تقدر الرسوم بنحو 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم ولا تجاوز سعتها 1630 سم.

وتصل رسوم تجديد رخصة السيارة ذات السعة اللترية الأكثر من 1630 سي سي والأقل من 2030 سي سي 3000 جنيه للسنة.

أما الفئة الأعلى على الإطلاق والتي تبلغ سعتها اللترية أكثر من 2030 سيسي، تقدر رسوم تجديد رخصتها نحو 2.5% من قسمة السيارة أي ما يعادل 2500 جنيه للسنة عن كل 100 ألف من ثمن السيارة.

300 جنيه ثمن بوليصة تأمين إجباري، و225 جنيهًا رسوم تركيب ملصق إلكتروني وتطوير اللوحات المعدنية.

60 إلى 350 جنيهًا رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي وتختلف وفقًا للسعة اللترية للسيارة.

125 جنيهًا رسوم شراء حقيبة إسعافات أولية ومثلث عاكس.

400 جنيه لطفاية الحريق.

الملصق الإليكتروني بواقع 75 جنيهًا عن السنة الواحدة.

المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة

وبحسب نفس الموقع، فإن المستندات المطلوبة لتجديد رخصة القيادة جاءت كالآتي..

- بطاقة رقم قومي سارية.

- 6 صور من بطاقة الرقم القومي.

- استمارة استعلام أمني.

- شهادة مخالفات المرور.

- صورة ضوئية واضحة من الرخصة.

- شهادة بيانات.

ووفرت الإدارة العامة للمرور خدمة تجديد رخصة القيادة من المنزل دون الذهاب للمرور التابع له لتوفير الوقت والجهد على المواطنين ولتجنب التكدس والتجمعات الكبيرة في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.