شروط الحصول على رخصة مزاولة المهن الحرفية في قانون العمل الجديد

يعد مشروع قانون العمل الجديد من التشريعات الهمة التي ينتظر أكثر من 3 ملايين شخص الانتهاء من مناقشتها في البرلمان، وإقرارها والعمل بها، ويقدم القانون الجديد مجموعة من المزايا إلى العامل، كما ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد الإجازات والعلاوات، كما يتضمن مواد خاصة بتراخيص مزاولة المهن الحرفية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، الشروط وطرق الحصول على رخصة مزاولة المهن الحرفية، وفق قانون العمل الجديد:

شروط رخصة مزاولة المهن الحرفية

ونصت المادة 25 من مشروع قانون العمل الجديد على أن كل من يريد الحصول على رخصة مزاولة المهن الحرفية، عليه أن يقدم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة، وذلك للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.

وأشارت المادة 25 من مشروع قانون العمل الجديد، إلى أنه لا يجوز تشغيل أصحاب المهن الحرفية إلا في حالة الحصول على ترخيص، كما أن طالب الترخيص عليه إرفاق شهادة تفيد مستوى مهارته في المهنة التي يريد أن يستخرج رخصة مزاولة لها.

التسجيل بمكتب التأمينات الاجتماعية

وبينت المادة 25 من مشروع قانون العمل الجديد، أن أصحاب المهن الحرفية إذا أرادوا استخراج رخصة مزاولة المهنة عليهم إرفاق ما يثبت تسجيلهم بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص، كما يستثنى خريجو المدارس الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجال تخصصهم ودراستهم من الحصول على هذه الرخصة.

بيانات رخصة مزاولة المهن الحرفية

وأوضح مشروع قانون العمل الجديد، أن البيانات التي يجب توافرها للرخصة يحددها الوزير المختص بالتعاون مع النقابة العمالية المعنية بهذه المهن الحرفية، ويحدد أيضا شروط القبول وكيفية التقييم.